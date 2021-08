Predazioni del lupo, niente risarcimento se non sei piemontese?

Ancora problemi dopo gli attacchi di lupi in Ossola. Ma il guaio è che chi viene danneggiato da queste predazioni non riceve i rimborsi dalla Regione, solo perché è un allevatore che proviene da fuori Piemonte?

Succederebbe ad un pastore che porta le sue bestie all’alpe Variola, sopra Crevoladossola, e che ha subito gli attacchi del lupo. Ma alla richiesta di risarcimento si sarebbe sentito dire che non può essere risarcito dai danni perché residente fuori regione. Il risarcimento è così disponibile solo per le aziende piemontesi? Nonostante questa persona porti i suoi animali negli alpeggi dell’Ossola ed abbia subito un ‘’danno importante’’ al suo gregge.

Scorrendo la determinazione della Regione (l’atto DD530/A1701B/2021), in merito ai risarcimenti, si legge sono approvate ‘’le istruzioni operative per la corresponsione degli aiuti a favore degli allevatori di ovini, caprini, bovini, equini o altre specie di interesse zootecnico, previsti dalle disposizioni a sostegno dei costi per la difesa del bestiame e il risarcimento dei danni causati dalle predazioni da grandi carnivori al patrimonio zootecnico piemontese, approvate dalla Giunta regionale con atto deliberativo n. 19-3033 del 26 marzo 2021’’.