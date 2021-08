Al Castello di Vogona 'El sentimiento popular concerto'

Venerdì 27 agosto al Castello di Vogogna si terrà 'El sentimiento popular concerto'.

Il carattere e le alte temperature di una varietà di canzoni popolari nostrane e d’altri paesi. Canzoni orgogliosamente meticce, lealmente rubate ai loro paesi d’origine, brani che hanno fatto piangere e ballare! Che hanno consolato! Che hanno aiutato a scandire il lavoro, o a fischiettare gli sfaccendati.

Melodie sincere, a tutto core. Dalle sonorità portoghesi di Dulce Pontes ai ritmi frenetici balcanici di Esma Redzepova passando per le delicate melodie di Anna Identici e l’impegno della cantautrice cilena Violeta Parra, indugiando in un tema etereo di Lucilla Galeazzi per poi arrivare alle parole di Lina Wertmuller musicate da Nino Rota; e scoprire infine che grandi interpreti come Edith Piaf e Rosa Balistreri sono state talvolta anche autrici.

Camilla Barbarito (voce) e Fabio Marconi (chitarra.)

L'Associazione Culturale Ossola inferiore (ACOI) in collaborazione con il Comune di Vogogna e le associazioni passAmontagne e Il Sogno di Giulietta, propongono per tutta l'estate 2021 eventi culturali nei giardini del Castello.

La rassegna "Ri-torno al Castello" si svolgerà soprattutto il venerdì sera, per l'apertura serale del Castello: un appuntamento fisso per una serata di condivisione.

Gli spettacoli sono a ingresso libero e uscita a cappello (offerta libera e consapevole per gli artisti). Il biglietto d’ingresso al Castello (obbligatorio) sarà ridotto a 3 euro per i venerdì sera.