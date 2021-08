Uncza e fiera “Alpinsieme” ospiti di Macugnaga

Tutto è pronto a Macugnaga per ospitare la 55ª assemblea dell’Uncza (Unione Nazionale Cacciatori Zona Alpi), che si terrà nel prossimo fine settimana.



L’importante manifestazione, tradizionale appuntamento annuale di tutti i cacciatori di montagna, sarà composta da una serie di eventi tecnico-scientifici, culturali e di intrattenimento.



L’organizzazione è curata dal direttivo nazionale UNCZA in collaborazione con la Federazione Italiana Della Caccia – Sez. Vco e la Sezione Cacciatori di Macugnaga.



Il programma prevede:



Venerdì 27 agosto

Ore 16,30 Consiglio UNCZA

Ore 18,00 Apertura manifestazione

Ore 21,00 Conferenza sul tema della montagna



Sabato 28 agosto

Ore 9,30 Convegno nazionale - “Cambiamenti climatici, ambiente e fauna sulle Alpi”. Dopo il saluto delle autorità e l’introduzione del presidente UNCZA, Sandro Flaim si susseguiranno i diversi relatori.

Davide Scridel presenterà: “I cambiamenti climatici e l’avifauna alpina”. Sarà poi la volta di Roberta Chirichella con “Ungulati alpini: effetti dimostrati ed attesi del clima che cambia”. Il duo Piergiuseppe Meneguz-Luca Rossi parleranno di “Cambiamenti climatici e stato di salute degli ungulati alpini”. Chiuderà Paolo Crosa Lenz, scrittore e direttore de “Il Rosa” che presenterà: “Le nuove Alpi al tempo dei cambiamenti climatici”. Seguiranno considerazioni e dibattito.

Ore 15,30 assemblea UNCZA

Ore 17,00 Cerimonia di premiazione Tesi di laurea

Ore 18,00 In piazza Municipio, esibizione della Milizia Tradizionale di Bannio.



Domenica 29 agosto

Sveglia presto e alle 5,30 partenza per le visite naturalistiche nell’Oasi Faunistica del Monte Rosa.



Alle ore 10,30, nella chiesa parrocchiale di Staffa, S. Messa di Sant’Uberto, patrono dei cacciatori e delle guardie forestali.



Ore 12,30 - pranzo del cacciatore nel corso del quale si procederà alla consegna della Scheibe che è un dipinto, a carattere naturalista/venatorio, su disco di legno di tradizione teutonica.



A margine della manifestazione si terrà inoltre “Alpinsieme”, manifestazione fieristica assai sentita. Qui i cacciatori alpini incontrano il mondo dei prodotti e delle aziende operanti nel settore venatorio e dell’outdoor.