La passione della musica rieccheggia nel ricordo di Daniele Ramoni

Eravamo, come oggi, sul finire di agosto. Esattamente un anno fa. “Vado sul Pizzo Ragno”, aveva lasciato detto. Una giornata da trascorrere in montagna con l'ascensione a quella cima da cui si domina l’intera valle. La salita lungo la Valle del Basso, la discesa a Druogno. Un itinerario impegnativo ma non per lui, che da qualche tempo si stava allenando bene alle camminate. Stava riscoprendo i suoi monti, quelli della Valle Vigezzo, terra a cui gli è sempre stato facile parlare con la musica. Già, perché la musica, a Daniele, scorreva nelle vene, il liscio era la sua passione. Daniele Ramoni era un grande trascinatore, un vulcanico organizzatore di serate danzanti. Cantante e batterista, si era fatto conoscere per le seguitissime serate danzanti con ospiti le più grandi orchestre italiane, che organizzava periodicamente in Valle Vigezzo. Giovedì 27 agosto 2020, la salita al Pizzo Ragno, da solo. Si ferma in vetta, vicino alla croce, ad ammirare la maestosità del paesaggio che immortala in qualche foto. Poi la discesa, lungo il versante nord, quello più impegnativo che digrada fino a Campra e Orcesco. Alla sera Daniele non fa ritorno a casa. Scattano le ricerche e con il passare delle cresce sempre più l'apprensione di amici e famigliari. Sabato pomeriggio una pioggia fine cadeva in tutta la valle mentre i soccorritori procedevano nelle ricerche, insistendo nella zona dell’alpe Campra. Tra i sassi e la vegetazione scorgono prima lo zaino, poi un paio di occhiali. Infine, il corpo di Daniele. Spegnendo ogni speranza. La notizia in breve fece il giro della Valle, accompagnata da tristezza e sgomento, in un assordante silenzio. Daniele ci ha lasciati un anno fa, a 47 anni. Dal dolore, nell'assordante silenzio di quei tristi giorni, riemergono i pensieri, che rieccheggiano oggi, fino a noi, attraverso le sue melodie. Che rimarranno perpetue, nel ricordo di un vigezzino che alla sua valle ha donato, nella musica, il sorriso più bello.