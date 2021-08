Dramma in Valle Antrona per la morte di un escursionista precipitato al Passo del Cingino

Tragedia in alta Valle Antrona al Passo del Cingino. Un alpinista è deceduto dopo essere precipitato in alta valle. Sul posto è prima intervenuta l'Air Zermatt che ha lasciato in quota la salma dell'escursionista ormai privo di vita. Sul posto stanno arrivando, per le operazioni di Polizia Giudiziaria, le squadre del Soccorso Alpino di Villadossola e del Sagf. L'elicottero della Guardia di FInanza non riesce ad atterrare per il forte vento che soffia in quota. Gli uomini del soccorso stanno procedendo a piedi con l'ausilio della funivia dell'Enel.