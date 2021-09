Ottantaduenne disperso nei boschi vigezzini, avviate le ricerche

C'è apprensione per le sorti di un anziano escursionista di 82 anni (di Sesto Calende ma in vacanza in Valle Vigezzo) che risulta disperso sulle alture di Buttogno. Intorno alle 19 sono state organizzate le ricerche con squadre della stazione vigezzina del soccorso alpino civile, del Sagf di Domodossola e dei vigili del fuoco del distaccamento di Santa Maria Maggiore. Per le perlustrazioni dall’alto è stato anche impiegato l’elicottero della Guardia di Finanza, poi rientrato alla base all’imbrunire. Le ricerche stanno proseguendo con le squadre a piedi alle pendici del Monte Mater: finora nessun esito.