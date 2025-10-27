Domodossola, 46enne denunciato per ricettazione: in casa tre monopattini rubati in Svizzera

A Domodossola i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno denunciato un 46enne, residente in Domodossola per ricettazione. Fermato nel centro del capoluogo Ossolano, è stato trovato in possesso di una modica quantità di cocaina ed eroina. La successiva perquisizione domiciliare ha portato al ritrovamento di tre monopattini elettrici, dei quali l’uomo ha poi ammesso di essersi impossessato in Svizzera con l’intento di rivenderli. È stato inoltre segnalato alla Prefettura come assuntore di stupefacenti.