Viaggio in treno da incubo: sei ore e mezza da Milano a Domodossola

Partiti da Milano ieri sera alle 18,25 ed arrivati a Domodossola all’una di notte. Viaggio da incubo per i viaggiatori della linea Milano-Domodossola. Un viaggio che ha inviperito molti di loro.

E’ successo ieri sera, lunedì 27 ottobre. Il treno partito da Milano Centrale alle 18,25 ha investito una persona nei pressi di Parabiago. L'incidente è avvenuto poco dopo le 19. E' scattato l'allarme e il blocco totale della circolazione tra le stazioni di Vanzago-Pogliano e Parabiago per consentire «accertamenti da parte delle autorità competenti».

I viaggatori sono rimasti bloccati. ‘’Siamo rimasti fermi per oltre 2 ore’’ racconta un pendolare. Era solo l’inizio della lunga e snervante attesa. ‘’Alle 22 finalmente ci hanno fatto scendere dal treno ed abbiamo percorso 200 metri per raggiungere la stazione di Parabiago’’ dice un’altra pendolare.

‘’Abbiamo aspettato un’altra ora e mezza e poi siamo saliti sul treno arrivato in stazione. Solo che il personale ci ha detto che quel treno avrebbe finito la corsa a Busto Arsizio’’ raccontano i viaggiatori. Sono poi arrivati due pullman. I più fortunati sono arrivati ad Arona a mezzanotte, i più sfortunati a Domodossola all’una.