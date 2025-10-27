 / Cronaca

Cronaca | 27 ottobre 2025, 14:54

Weekend di controlli sulle strade del VCO: sette denunce per guida in stato di ebbrezza e una per droga

I Carabinieri hanno intensificato i controlli nel fine settimana: il tasso alcolemico più alto, 2,93 g/l, registrato a Verbania. Denunciata anche una donna di Mergozzo trovata positiva alla cocaina

Fine settimana di controlli intensificati da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Verbania, impegnati in un servizio straordinario di monitoraggio della circolazione stradale in diversi comuni del Verbano Cusio Ossola. L’attività, finalizzata alla prevenzione degli incidenti e alla sicurezza degli automobilisti, ha portato a numerosi accertamenti e a diverse denunce per guida sotto l’effetto di alcol e sostanze stupefacenti.

Nel complesso, i militari hanno riscontrato sette violazioni per guida in stato di ebbrezza alcolica, sei delle quali con rilevanza penale e una di natura amministrativa. Il caso più grave è stato registrato a Verbania, dove un 35enne residente in città è stato fermato dai Carabinieri della Stazione di Cannobio al volante della propria auto con un tasso alcolemico pari a 2,93 grammi per litro, quasi sei volte oltre il limite consentito dalla legge.

A Gravellona Toce, invece, una 41enne domiciliata a Mergozzo è stata denunciata a piede libero dopo essere risultata positiva al test preliminare per l’uso di sostanze stupefacenti. La donna, fermata alla guida della propria vettura, ha rifiutato di completare gli accertamenti medici in ospedale e, durante il controllo, è stata trovata in possesso di una piccola quantità di cocaina, immediatamente sequestrata.

c.s.

