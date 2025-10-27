Travolto sulle strisce pedonali in Canton Ticino: in gravi condizioni un 79enne

Oggi, 27 ottobre, poco dopo le 18.30, a Bellinzona, in viale G. Henri Guisan a Bellinzona in Canton Ticino, è avvenuto un incidente stradale con investimento di un pedone.

Stando a una prima ricostruzione, una 85enne cittadina svizzera, domiciliata nel Bellinzonese, stava circolando alla guida di un'automobile in direzione di Arbedo. Per cause che l'inchiesta della polizia cantonale dovrà stabilire, ha urtato un 79enne cittadino svizzero, domiciliato nel Locarnese, mentre stava attraversando la carreggiata sulle strisce pedonali.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Città di Bellinzona, nonché i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona, che, dopo aver prestato le prime cure all'uomo, lo hanno trasportato in ambulanza all'ospedale. In base a una prima valutazione medica, il 79enne ha riportato gravi ferite.

Per consentire i rilievi e le operazioni di soccorso, il tratto di strada interessato dall'incidente è stato temporaneamente chiuso al traffico.