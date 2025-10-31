Condannato per violenza sessuale su una minorenne: 58enne del Vco arrestato dopo anni di fuga in Svizzera

Un uomo di 58 anni è stato arrestato dalla polizia di frontiera di Domodossola, nell’ambito di un servizio di pattugliamento misto, con la polizia svizzera, nel territorio di Locarno. L’uomo, originario del Vco, era accusato di violenza sessuale ai danni di una minorenne, figlia della sua ex compagna, che all’epoca dei fatti aveva 14 anni. Su di lui pendeva un ordine di carcerazione e un mandato di arresto europeo emessi dalla Procura di Verbania; la condanna prevedeva 3 anni di reclusione.

Il 58enne era già stato condannato definitivamente, per episodi accertati avvenuti tra il 2007 e il 2009, ma era riuscito a far perdere le proprie tracce con una lunga latitanza oltre confine.

Gli agenti della polizia di Domodossola, insieme ai colleghi dell’ufficio delle dogane e di sicurezza dei confini svizzero (Udsc), hanno arrestato l’uomo per sottoporre il caso all’ufficio federale della giustizia. Sarà quest’ultimo ad approvare o meno la richiesta di estradizione.