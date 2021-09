Il campo sportivo di Piedimulera intitolato ad Angelo Terzi

E’ in programma sabato 4 settembre, alle 10,30, l’intitolazione del campo sportivo ad Angelo Terzi. Piedimulera si appresta alla cerimonia in ricordo di una persona che ha fatto molto per il paese. E che ora viene ricordata con quest’iniziativa decisa lo scorso giugno dal consiglio comunale che aveva deliberato di intitolare lo stadio del paese al Terzi. ‘’Un volto noto al mondo del volontariato come rappresentante Cisl e socio fondatore del Comitato Festeggiamenti Piedimulera, sport e socio fondatore dell' Asd Piedimulera Calcio, ma anche iscritto al Pedale Ossolano e con un passato nella pubblica amministrazione da assessore nel nostro Comune e poi come componente del consiglio di amministrazione del Ciss Ossola’’ aveva ricordato allora il sindaco Alessandro Lana.

Chi ha conosciuto Angelo Terzi non può che essere d'accordo con questa intitolazione. La sua passione e la sua dedizione al paese sono sempre state d'esempio. Proprio persone come Terzi, umili e semplici, ma molto attive, fanno spesso la differenza nei nostri piccoli paesi, ricchi di queste figure che sono il motore della vita quotidiana.