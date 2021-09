Doppio intervento in Valle Bognanco per il Soccorso Alpino FOTO E VIDEO

Doppio intervento per gli uomini del Soccorso alpino di Bognanco. Nel primo caso sono intervenuti nei pressi del Rifugio Gattascosa per un uomo che si è infortunato riportando un trauma cranico. Sul posto erano già presenti due volontari del Soccorso che hanno stabilizzato l'infortunato che poi è stato successivamente elitrasportato in Codice Giallo al Dea domese.

Il secondo intervento sempre in Valle Bognanco a supporto dell'ambulanza medicalizzata. I sanitari del 118 sono stati accompagnati con un mezzo del Soccorso per un infortunato che si era rotto la caviglia.