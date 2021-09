Le previsioni meteo per il fine settimana

Un'area di bassa pressione atlantica, in progressivo transito dalla Francia verso la Pianura Padana apporterà sul Piemonte un aumento nella nuvolosità sui settori montani e pedemontani alpini con rovesci sparsi associati, deboli o localmente moderati, mentre sulle zone di pianura il cielo rimarrà poco o parzialmente nuvoloso. “Da domenica – si legge nell’ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - un promontorio anticiclonico in espansione dall'Algeria verso l'Europa occidentale favorirà condizioni più stabili e soleggiate sulla nostra regione”.

SABATO 4 SETTEMBRE 2021

Nuvolosità: al mattino nubi compatte sul settore sudoccidentale, parzialmente nuvoloso altrove; attenuazione della nuvolosità nel pomeriggio, con addensamenti più persistenti sulla fascia montana e pedemontana alpina. Precipitazioni: dalla tarda mattina rovesci sparsi, deboli o moderati, su zone montane e pedemontane alpine. Zero termico: stazionario sui 3500 m. Venti: deboli, prevalentemente settentrionali sulle Alpi e nord-orientali altrove

DOMENICA 5 SETTEMBRE 2021

Nuvolosità: cielo in prevalenza soleggiato, con nubi più consistenti a ridosso dei settori alpini. Precipitazioni: possibili deboli rovesci isolati sulle Alpi al pomeriggio. Zero termico: in lieve aumento sui 3600 m. Venti: deboli, settentrionali sulle Alpi e tra est-nordest altrove.