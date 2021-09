Domodososla, c'è tempo sino al 30 settembre per richiedere i buoni spesa

L’art. 53 del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021 ha previsto un nuovo finanziamento e una nuova erogazione di Buoni Spesa in favore di cittadini in stato di bisogno.

Il provvedimento estende il novero degli interventi di aiuto nel campo alimentare e dei generi di prima necessità, a quelli di sostegno nel pagamento delle utenze di energia elettrica e gas e dei canoni di locazione.

Per ottenere i benefici è necessario presentare apposita domanda ed essere in possesso di attestazione I.S.E.E. in corso di validità non superiore a € 15.000,00.

Avviso e modello di domanda sono disponibili e scaricabili sul sito internet del Comune di Domodossola oppure possono essere richiesti all’Ufficio servizi sociali del Comune, via Romita n. 22, tel. 0324 46545/227459.

Le domande vanno presentate all’Ufficio protocollo del Comune di Domodossola (aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00) entro il 30 settembre 2021.