Die Jungen Walser, un grande successo con tanti ragazzi

Lo scorso 27 agosto si è concluso Il Centro estivo “die Jungen Walser”, le settimane multisport organizzate dalla Scuola Sci Macugnaga che hanno avuto un grande successo.

Il Presidente della Scuola Sci Macugnaga, Andrea Iacchini riassume così l’esperienza estiva: "Quest’anno abbiamo voluto dare al nostro “die Jungen Walser", il Centro Estivo di Macugnaga, un’impronta marcatamente sportivo-culturale e il risultato è stato veramente soddisfacente.

Le previste sei settimane sono diventate, a gran richiesta, otto, dal 5 luglio al 27 agosto! Bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni, macugnaghesi, villeggianti, residenti della Valle Anzasca, figli dei maestri di sci e ragazzi dello sci Club Macugnaga hanno partecipato a questo progetto rimanendone entusiasti. Le giornate erano basate sullo sport, cercando di mantenere un filo conduttore con la Scuola Sci organizzatrice.

I ragazzi sono stati fatti restare il più possibile all’aria aperta e hanno preso parte ad arrampicate sulla palestra di roccia, seguite dai nostri maestri-guide alpine.

sono poi stati coinvolti in giochi senza frontiere, tennis, esercizi propedeutici allo sci alpino, camminate ed escursioni sul territorio.

Per la parte storico culturale i giovani sono stati accompagnati a visitare la Miniera d’oro della Guia. A Pestarena per vedere lo storico Pozzo Maggiore, la Pesta e la Polveriera simboli del passato minerario della società che estraeva l’oro del Monte Rosa. In fattoria per vedere da vicino l’attività agricola.

Non è certo mancato lo spazio dedicato al gioco con la Caccia al tesoro alla scoperta della storia di Macugnaga e del Dorf.

Ottima l’affluenza dei ragazzi. Abbiamo avuto una media di trenta partecipanti a settimana, con un picco di cinquanta a fine luglio.

Per quest’anno “die jungen Walser” ha chiuso con un grande successo, ma già si guarda al prossimo anno con la prospettiva di estendere l’attività ludico-sportiva per l’intera pausa scolastica estiva, da giugno a settembre».