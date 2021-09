Calcio, primo turno di gare della Coppa Piemonte di Seconda e Terza categoria

Sarà una edizione con numeri da record quest’anno della Coppa Piemonte Valle d’Aosta di Seconda e Terza categoria per la Delegazione VCO.



Sono ben 11 le società iscritte alla fase provinciale (numero di adesioni più alto da quando esiste questa formula della Coppa): Armeno, Casale Corte Cerro, Cireggio, Dinamo Bagnella, Fondotoce, Gravellona S. Pietro, Oratorio S. Vittore, Pregliese, Pro Vigezzo, Virtus Crusinallo e Voluntas Suna, di cui tre alla prima partecipazione assoluta (Cireggio, Fondotoce e Virtus Crusinallo).



Venerdì 3 settembre la Delegazione ha illustrato alle società iscritte con una apposita riunione la formula di svolgimento elaborata dagli uffici e le date di svolgimento.

Le 11 partecipanti saranno suddivise in due gironi da 4 squadre ed un triangolare e si affronteranno con la formula “all’italiana”. Il sorteggio ha determinato questi gironi (in ordine di estrazione): A Voluntas Suna, Cireggio, Armeno, Virtus Crusinallo; B Gravellona S. Pietro, Pregliese, Oratorio S. Vittore, Pro Vigezzo; C Dinamo Bagnella, Fondotoce, Casale Corte Cerro.

Al termine delle giornate di gara si qualificheranno per le semifinali (gara unica il 9 gennaio 2022) la prima classificata di ogni girone e del triangolare, oltre alla migliore seconda dei quadrangolari. La gara di finale sarà disputata in campo neutro il 16 gennaio 2022.

La vincente della fase provinciale accederà alla fase regionale che sarà gestita post-campionato dal Comitato Regionale.



Domenica 12 settembre 2021 si scenderà in campo per il primo turno di gare con inizio alle ore 15:00. Per il girone A Armeno-Cireggio; Virtus Crusinallo-Voluntas Suna. Girone B: Oratorio S. Vittore-Pregliese; Pro Vigezzo-Gravellona S. Pietro. Girone C: Casale Corte Cerro-Dinamo Bagnella.