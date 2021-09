Anziano investito da un'auto sulla tangenziale dalla Chiesa

Un anziano è stato investito poco prima dlele 18 in via Generale dalla Chiesa di fronte al benzinaio Esso. L'uomo aveva appena iniziato ad attraversare la strada con la moglie quando è stato travolto da una Golf. La moglie è riuscita per un soffio ad evitare l'impatto con l'auto, mentre l'uomo è stato colpito finendo sul bordo del parabrezza dell'auto prima di cadere rovinosamente a terra.

Subito sul posto è giunta un'ambulanza che ha trasportato l'anziano al vicino Dea del San Biagio.

Sul posto per i rilievi dle caso una pattuglia dei Carabinieri.