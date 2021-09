Polstrada: più sicurezza sulle strade provinciali

ROADPOL-European Roads Policing Network ha programmato, nel periodo dal 16 al 22 Settembre, l'affemazione di una campagna europea denominata "FOCUS ON THE RO.r\D"(concentrarsi sulla strada).

Roadpol è una rete di cooperazioni tra le Polizie Stradali, nata sotto l'egida dell'Unione Europea e alla quale aderiscono anche Svizzera, Serbia e Turchia.

L'organizzazione sviluppa una cooperazione tra le Polizie stradali con l'obbiettivo di ridurre il numero cli vittime della strada e degli incidenti stradali. Tale attività si realizza attraverso operazioni internazionali congiunte di contrasto delle violazioni e attraverso campagne tematiche in tutto il Continente.

Lo scopo della campagna FOCUS ON THE ROAD è quello di verificare il rispetto del corretto utilizzo di determinati apparecchi durante la guida (telefoni cellulari, smartphone, cuffie sonore), affinché si sviluppi la coscienza e la consapevolezza che nello stesso momento tutte le forze di Polizia Stradale dell'Unione stanno operando con le stesse modalità e un obiettivo comune.

Anche la sezione Polizia Stradale di Verbania dedicherà l'intero periodo al perseguimento dell'obiettivo di aumentare gli standard di sicurezza della circolazione in provincia. Si ricorda che l'utilizzo del telefono cellulare durante la marcia, purtroppo utilizzato non solo per fare e ricevere telefonate, ma anche per consultare le più svariate applicazioni esistenti, ha notevoli effetti sulla concentrazione e, dunque, sui tempi di reazione oltre che sulle modalità di guida che diventa incerta e non lineare.