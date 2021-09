Altri soldi per la messa in sicurezza definitiva della passerella del Maglietto. L’amministrazione ha avviato la gara per la progettazione della messa in sicurezza del collegamento tra il Piaggio e il Maglietto, passerella pedonale già nei mesi scorsi oggetto di interventi.

Per il progetto l’amministrazione ha previsto un impegno di spesa di 75 mila euro.