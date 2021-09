Macugnaga, Corso di Soccorso in Ambiente Impervio

Sono un centinaio i medici e gli infermieri, provenienti da tutta l’Italia, presenti a Macugnaga per il Corso di aggiornamento SAI 2021 - Soccorso in ambiente impervio.

Si tratta di un evento formativo che la Scuola Nazionale Medica del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico - CNSAS organizza dal 2007 per fornire a tutto il personale sanitario le più approfondite linee guida e tecniche di soccorso in montagna.

È la prima volta che questo importante corso tecnico scientifico si tiene in Piemonte.

L’avvenimento macugnaghese è organizzato sotto la direzione scientifica della dottoressa Simona Berteletti, responsabile del settore sanitario SASP.

Oggi nel pomeriggio si terranno le simulazioni pratiche di soccorso. Le operazioni si terranno nella palestra di roccia “G. Burgener” di Pecetto.