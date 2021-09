Macugnaga, al via il concorso Calendarietti 2022

Lo staff di www.macugnaga.net - La Compagnia di Macugnaga propone il nuovo Concorso Calendarietti. L’originale e consolidata iniziativa che assicura ampia visibilità a Macugnaga fornendo un servizio utile e duraturo: calendarietti tascabili e calendari da tavolo con splendide immagini di Macugnaga e dei suoi dintorni.

Questo il regolamento del Concorso:

1.- Il concorso è riservato a tutti i frequentatori di Macugnaga.

2.- Si potranno presentare un massimo di 5 foto in un unico invio per ogni partecipante; è possibile usare, in caso di file di grandi dimensioni, servizi quali Wetransfer o similari.

3.- termine ultimo per l'invio: domenica 26 settembre 2021.

4.- inviare le immagini solo al seguente indirizzo mail: lacompagniadimacugnaga@gmail.com.

5.- le immagini devono essere state scattate nel territorio di Macugnaga; non devono essere state già inviate in concorsi precedenti e devono avere una risoluzione sufficiente a garantire una buona qualità di stampa - immagini provenienti da telefonini/Whatsapp potrebbero non essere ammesse in quanto non riproducibili con sufficiente nitidezza (sicuramente evitare foto di dimensioni < 100 kb).

6.- le immagini non dovranno essere identificabili o riconducibili agli autori (es.: niente firme o watermarks); si ricorda inoltre che non devono ritrarre minori in modo chiaramente riconoscibile, a meno di espressa autorizzazione dei genitori (sarà nostra cura verificare questo aspetto o, in caso di impossibilità, non ammettere le immagini al concorso).

7.- il concorrente dovrà avere la piena disponibilità delle immagini che propone (prestare attenzione a non inviare foto di terzi o scaricate dal web). Le foto inviate potranno essere utilizzate per successive iniziative a carattere promozionale come dépliant, calendari o altri gadgets a firma www.macugnaga.net, a meno di esplicito diniego da parte dell'autore, da comunicarsi nella mail di invio delle foto stesse; allo stesso modo, potranno essere utilizzate dai soggetti istituzionali di Macugnaga (IAT, Pro Loco, CAI, Il Rosa, etc.) per proprie iniziative promozionali (cito ad es.: stand nelle fiere e relativi materiali, articoli su riviste a diffusione locale/nazionale/istituzionale, comunicazioni e newsletter a tema, etc.); ove possibile, verranno avvisati i relativi autori.

8.- corredare l'invio con: nome-cognome-indirizzo mail di riferimento-recapito telefonico-data e luogo di scatto dell'immagine, eventuale breve descrizione della foto/titolo della foto (utile in particolare in caso di angoli poco conosciuti); tali dati verranno utilizzati nel pieno rispetto delle vigenti leggi sulla privacy, ed in particolare solo ed esclusivamente per comunicare agli interessati l'eventuale scelta della foto e l'evento di presentazione dei calendarietti, o indicare i credits in caso di utilizzo delle foto per iniziative collegate.

Lo staff di www.macugnaga.net - La Compagnia di Macugnaga comunica inoltre: «Ci si riserva di integrare quanto sopra in caso di necessità.

Vi ringraziamo fin d'ora per la partecipazione e vi rimandiamo per le premiazioni delle foto prescelte ad idonea serata, probabilmente nel periodo natalizio, compatibilmente con tutte le incertezze di questo periodo travagliato per ognuno di noi - abbiate pazienza!