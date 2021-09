È Marco Cugnoni, consigliere comunale di Varzo, la vittima dell'investimento sulla linea ferroviaria

È Marco Cugnoni la vittima dell'investimento di questa mattina a Varzo. Un volto molto conosciuto in paese, dove attualmente ricopriva l'incarico di consigliere comunale di maggioranza. Anche in passato sedeva tra le fila del consiglio varzese, oltre ad essere un ex dipendente dell'Eni. Un uomo molto attivo nel mondo volontaristico locale. Pare che al momento dell'investimento stesse raggiungendo una vigna di sua proprietà che si trova proprio lungo i binari della linea ferroviaria internazionale.