Cercatore di funghi lombardo ferito sulle alture di Santa Maria

Cercatore di funghi scivola e si infortuna in Valle Vigezzo. E’ successo a Santa Maria Maggiore. Un milanese, classe 1982, si era recato questa mattina sulle alture del Centro del Fondo per cercare funghi, in compagnia del suocero, poi i due si erano separati.

E’ stato proprio quest’ultimo, preoccupato per il mancato ricongiungimento all’ora stabilita, ad allertare i soccorsi. Immediatamente sono state organizzate le squadre di ricerca da parte della stazione vigezzina del soccorso alpino. Il fungiatt è stato localizzato in una zona boschiva molto impervia: era scivolato, procurandosi nel volo alcune ferite alla testa e un trauma alla caviglia.

E’ stato recuperato in un luogo più sicuro dai soccorritori, grazie all’uso di alcune manovre con le corde. Poi il milanese è stato trasferito in elicottero all’ospedale, per le cure del caso. Le operazioni di soccorso si sono concluse poco prima delle 14.