Albogno si appresta a festeggiare San Michele

Ad Albogno dal 23 al 27 settembre si festeggia San Michele. In programma una serie di appuntamenti per ritrovarsi in compagnia sempre rispettando le normative anti contagio. Questo il programma completo della manifestazione: giovedì 23 settembre alle 20.30 verrà celebrata la Santa Messa.

venerdì 24 settembre, dopo la Santa Messa delle 20.30, la serata sarà allietata dal gruppo di canto spontaneo popolare “Amici della Montagna”.

Si prosegue sabato 25 settembre alle 18 con l'apertura del punto di ristoro con trippa, “gnoch ad la chigiàa”, un piatto povero ma gustoso della tradizione vigezzina e salamelle alla piastra. Alle 20.30 la statua di San Michele verrà portata in processione lungo le vie del paese. Dalle 21.30 spazio alla musica e all'intrattenimento con dj Daniele.

Domenica 26 settembre alle 12 pranzo a base di prodotti tipici e alle 15 Santa Messa solenne con presentazione delle offerte. Al termine incanto delle offerte e giochi per bambini allietati dalla musica della Banda Musicale di Druogno.

Lunedì 27 settembre alle 20.30 verrà celebrata la Santa Messa per tutti i defunti. Durante la manifestazione sarà possibile degustare gli “stinchet” e gli “amiash”, due prodotti tipici della Valle dei Pittori.