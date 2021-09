Vogogna-Omegna e Juve Domo-Piedimulera si giocheranno senza guardalinee?

Che per il calcio dilettantistico siano tempi duri non ci vuole uno scienziato a capirlo. Sponsor in difficoltà, società con le casse vuote, con il covid che ha dato un grosso colpo al sistema. Ora il grido d'allarme arriva dal settore arbitrale: mancano giacchette nere e soprattutto assistenti.

E cosi il presidente del comitato Lnd Piemonte Valle d'Aosta, Christian Mossino, ha scritto alle società annunciando che alcune partite in ogni turno di Promozione non avranno la terna. In questa domenica toccherà a Vogogna-Omegna e Juve Domo-Piedimulera, oltretutto due derby. La soluzione? "Previa accordo tra le società, anticipare o posticipare i match: in questo modo si riuscirebbero a impiegare gli assistenti per più partite in ogni turno” ha spiegato il comitato.