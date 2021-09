Navasco, parte il progetto “Positivo è meglio”

Dopo la pausa forzata dovuta alle restrizioni imposte per la pandemia, riprendono le iniziative del progetto “Positivo è meglio” che riaccendono l'attenzione sulla tematica del cancro al seno.

Scopo principale del progetto è promuovere una raccolta fondi per l’acquisto di attrezzatura per il reparto di oncologia locale.

Il primo appuntamento di ottobre è il seguente



'Chiamalo col suo nome'

Domodossola, sabato 9 Ottobre 2021

Spettacolo teatrale a favore del reparto di Oncologia del Vco

A seguire testimonianze di pazienti oncologici

al Teatro Cappuccina di via San Francesco ore 21.00

Scritto e diretto da Domenico Rodinò

Interprete Raffaella Gambuzzi

Luci e audio Domenico Rodinò

Musiche eseguite da Giulio Rodinò



Capita, ogni tanto, di trovarsi di fronte a persone colpite da un cancro, che stanno vivendo un momento molto difficile della loro vita. L’imbarazzo è totale. Non si sa cosa dire e spesso diciamo cose sbagliate, cercando di nascondere una realtà dura e dolorosa a chi la conosce perfettamente, a chi ne è coinvolto in prima persona. Il monologo che presentiamo affronta l’argomento in modo semplice e diretto.

Tra luoghi comuni, frasi di convenienza, ironia, sorrisi e amarezza si percorre un viaggio tra le difficoltà di comunicare , parlando di un argomento così difficile, con persone con animo scoperto e sensibile, che portano un fardello psicologico che le fa sentire diverse. Ed è proprio questa sensazione che la protagonista del monologo farà emergere per mettere in evidenza questo aspetto non secondario della malattia.

Alla fine sincerità, sensibilità e attenzione faranno la differenza.

Le musiche dal vivo sottolineranno i momenti più importanti.



E’ necessaria la prenotazione al n. 3511761969 o tramite email navasco1@virgilio.it specificando i nominativi delle persone. Ingresso libero ma con Green Pass