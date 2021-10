Otto ossolani protagonisti alla Dolomiti Rescue Race

Quasi 300 soccorritori provenienti da tutta Italia e da sei paesi europei hanno preso parte oggi alla X edizione della Dolomiti Rescue Race, la gara destinata ai membri dei mountain rescue team internazionale diventata un appuntamento fisso e imperdibile ogni primo fine settimana di ottobre.

Settantuno le squadre ai nastri di partenza alle 9 a Praciadelan, nel Bellunese. Squadre di 4 soccorritori ognuna, come durante gli interventi, hanno superato dislivello (1.300 in salita e 1.450 in discesa), 17 chilometri, passaggio in cresta, corde doppie, montaggio della barella, per arrivare fino al traguardo, accolti tra gli applausi dai tanti amici e cittadini presenti. Una gara dura e di alto livello.

Dall’Ossola sono ben partite due squadre, composte da Marco Paderno, Michele Grossi, Giampiero Maccagno, Bruno Poletti, Riccardo Guenzi, Elia Germania, Luca Tartaglione Giovanna Davide.

Di queste formazioni si sono classificate settima la squadra composta da Paderno -Grossi – Maccagno- Poletti, mentre la seconda squadra si è classificata sessantesima.