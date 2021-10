Proseguono le serate Urban Food&Baverage con ‘Mito Nomade’ ed ‘Effettoliga’

Una serata all’insegna dei Nomadi quella di venerdì 8 ottobre all’Urban Pub Food&Baverage di Cosasca dove si esibiranno i ‘Mito Nomade’ che riproporranno le canzoni del più longevo gruppo italiano che ha accompagnato la vita di tre generazioni.

Sabato 16 ottobre invece sarà la volta degli ‘Effettoliga’, coinvolgente cover band di Ligabue che dal 2006 percorre l’Italia collezionando più di 950 concerti.

Non solo musica ed intrattenimento all’Urban, si potranno gustare anche squisite pizze gourmet fatte con il 100% di prodotti italiani a partire dalla farina come ci racconta il gestore: “molte realtà italiane importano farine di grano canadase altrimenti non potrebbero soddisfare il mercato, noi invece lavoriamo esclusivamente con grano italiano. Le pizze sono a lenta lievitazione con un minimo di 72 ore di maturazione e il 60% di idratazione. Anche i condimenti vengono fatti con prodotti essenzialmente freschi quindi privi di conservanti – prosegue Uran – e in gran parte si tratta di prodotti locali come il Crudo di Vigezzo, le patate di Cuzzago, Pancetta Val d’Ossola mentre la burrata viene direttamente dalla Puglia”.





