Una quindicina di cani da ricerca in azione in Valle Antrona

Cheggio, in Valle Antrona, ha ospitato un incontro tra soccorritori ossolani, lombardi e liguri. Un nutrito gruppo di conduttori di cani da ricerca si è esercitato a Cheggio, sopra Antrona Schieranco; una due giorni alla quale hanno preso parte una quindicina di cani. Tra i presenti anche due istruttori nazionali di ricerca.

L'esercitazione, che è servita ad affinare i sistemi di ricerca in caso di persone scomparse, ha visto lavorare assieme conduttori di più regioni, persone esperte che in caso di emergenza si trovano spesso impegnate in operazioni di gruppo.