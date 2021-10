Musica in quota: ultimo appuntamento con Fabrizio Bosso e Alberto Gurrisi

Un evento eccezionale per chiudere nel migliore dei modi questa stagione di Musica in Quota: l'appuntamento è per il prossimo 10 ottobre, con protagonisti d'eccezione e un'ambientazione incantevole. Sarà infatti la Piana di Vigezzo, balcone naturale affacciato sulla valle del foliage, ad ospitare l'esibizione, in programma alle 11.30, del trombettista Fabrizio Bosso e di Alberto Gurrisi all'organo Hammond.

Il concerto è gratuito (obbligatoria la prenotazione attraverso il portale www.musicainquota.it/registrazioni) e la sede del live “Dal bepop alla canzone” sarà raggiungibile a piedi, lungo un percorso che permetterà di ammirare le sfumature dei primi colori autunnali, oppure comodamente a bordo della cabinovia con partenza da Prestinone di Craveggia con un'offerta speciale.

In caso di maltempo il concerto si terrà presso il Teatro Comunale di Santa Maria Maggiore. L'accesso al teatro sarà garantito alle prime 240 persone prenotate attraverso la piattaforma ufficiale e solo se munite di Green Pass. Per questo è consigliabile registrarsi all'evento con largo anticipo.

Itinerario e note

Salita a piedi alla Piana di Vigezzo da località Promez.Superato in auto l’abitato di Toceno, in direzione Arvogno si trova il parcheggio a sinistra presso l’area verde degli Alpini. Sulla destra sono chiare le indicazioni che conducono alla mulattiera che, dopo pochi passi, si inoltra a sinistra, nel bosco profumato di pino silvestre. Prima la strada lastricata, poi il sentiero nel bosco di faggio e tra i pascoli degli alpeggi della “Colma” portano in sicurezza sino ad incrociare la strada sterrata che girando a destra ci accompagna velocemente all’arrivo della funivia. Il percorso non presenta particolari difficoltà, ma il dislivello in salita di circa 800 m. richiede un minimo allenamento fisico.



Dati tecnici

Punto di partenza: Località Promez, Toceno, Valle Vigezzo

Orario di partenza consigliato: ore 9.00

Itinerario: Località Promez-Colma-Piana di Vigezzo

Dislivello: 800 m

Tempo di percorrenza: 2 ore





Per info e consigli sul percorso: Arianna Bertoni – Guide AccompagNatur – tel. 347 9103100

Pranzo al sacco. In alternativa servizio griglia presso il Ristoro La Tana. Per maggiori informazioni e prenotazioni



www.pianadivigezzo.it - 345 8587040.

Chi non volesse raggiungere a piedi la sede del concerto potrà approfittare del pacchetto speciale proposto dagli impianti della Piana di Vigezzo: risalita con la cabinovia a/r + pranzo in quota (menù griglia + vino/birra/acqua) al prezzo promozionale di € 20 a persona, oppure acquistare il solo biglietto a/r (€ 16 adulti – € 13 ragazzi).

I biglietti classici e quelli combinati risalita+pranzo sono acquistabili direttamente alla biglietteria della stazione di partenza della cabinovia, in località Prestinone di Craveggia, oppure comodamente online attraverso il sito www.pianadivigezzo.it.

Nel pomeriggio la Piana di Vigezzo offrirà a tutti i partecipanti una castagnata in quota.

Informazioni e dettagli dell'evento sui canali ufficiali di Musica in quota:

www.musicainquota.it - www.facebook.com/musicainquota - www.instagram.com/musicainquota

Foto credits Marco B.Cerini, Roberto Cifarelli