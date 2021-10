Dai dati aggiornati ad oggi in Piemonte l’84% dei pazienti covid che si trovano in questo momento ricoverati in terapia intensiva non è vaccinato.

In particolare, dei 19 ricoveri attuali in terapia intensiva 16 riguardano pazienti non vaccinati (7 uomini e 9 donne), altri 3 sono invece pazienti vaccinati ma con un quadro clinico serio per patologie pregresse (2 uomini e 1 donna).

Dei 154 ricoveri in terapia ordinaria i pazienti non vaccinati sono 76.