Nuova area di recupero rifiuti a Ornavasso: il termine dei lavori entro il 2026

Si è conclusa martedì 29 ottobre la fase autorizzatoria relativa al nuovo impianto di trattamento e recupero di rifiuti urbani che sorgerà nell’area industriale del comune di Ornavasso.

Il percorso era iniziato a gennaio negli uffici provinciali competenti: innanzitutto con l’istanza da parte della società ConSerVco di verifica di valutazione di impatto ambientale; in seguito, dopo provvedimento di non assoggettabilità, con la conferenza dei servizi che ha espresso parere favorevole alla realizzazione e gestione dell’impianto. I firmatari del comunicato esprimono quindi grande soddisfazione per la conclusione di questa fase dell'iter procedimentale, frutto di una efficace ed efficiente collaborazione tra i diversi enti coinvolti.

Ora si procederà, tramite la centrale di committenza del comune di Verbania, con la gara di affidamento delle opere e lavori al cui termine, previsto entro il primo semestre del 2026, il territorio provinciale potrà dotarsi di un impianto in grado di trattare circa 20.000 tonnellate di rifiuti (plastica, metallo, legno, carta e cartone) ogni anno, provenienti dalle raccolte differenziate dei nostri comuni che sottoposte a processi di selezione potranno garantire un aumento dei ricavi dalla vendita.

Come noto, l’impianto di Ornavasso è stato ammesso a finanziamento per 4,7 milioni di euro su specifica linea d’Intervento del Pnrr in esito alla candidatura presentata nel marzo 2022 dal Consorzio Rifiuti del Vco, in qualità di ente di governo. I costi di investimento complessivi, per poco meno di 9 milioni di euro, saranno coperti dal contributo Pnrr e da accensione di mutuo decennale da parte del proprietario Consorzio Rifiuti del Vco con liquidazione della rata annua tramite i proventi del sistema di filiera Conai.