La cantautrice ossolana Ylenia Piola ha presentato il suo album 'Pesca'

La cantante ossolana Ylenia Piola ha presentato ieri durante il suo concerto ad Altoggio di Montecrestese, il suo primo album di inediti dal titolo 'Pesca'. Presso l’area feste, accompagnata dai musicisti Stefano Proietti al pianoforte, Alessandro Aldrovandi alla batteria, Federico Ferrarello al basso e Luca Piola alla chitarra, la Piola ha emozionato i presenti con la sua voce soave.

La cantautrice ha inoltre spiegato come in un periodo in cui tutto all’improvviso si è fermato, sia stato necessario anche per lei reinventarsi: dal silenzio del lockdown, è infatti iniziato un viaggio interiore umano e musicale che nel caos del silenzio, ha dato vita ad un progetto personale rivolto alla bellezza in tutte le sue forme. Un album di rinascita, in tutti i sensi. Lo stesso titolo fa riferimento ai fiori del pesco che simboleggiano rinnovamento, rinascita, bellezza, purezza e silenzio. “Direi che è stata una bella prova -ha commentato la Piola-. È la prima volta che mi cimento nella scrittura di brani inediti e che utilizzo una piattaforma di crowdfunding per finanziare un progetto”.

Ylenia Piola ha voluto fortemente presentare il suo progetto nella sua terra d’origine, Altoggio, la piccola frazione di Montecrestese dove è nata e cresciuta, ed ha voluto coinvolgere diversi artisti del territorio: Kristel Henzen che ha realizzato i disegni del CD; Kadija El Bahroui che ha curato la parte grafica; Fabrizio Spadea a cui sono stati affidati la produzione e l’arrangiamento di tutti i brani. L’evento è stato promosso dalla Pro loco di Montecrestese, il cui Presidente Guido Tomà ha sottolineato la sua vicinanza ad Ylenia non solo perché concittadina, ma soprattutto per augurarle che questo sia solo l’inizio di una lunga e fortunata carriera, risultato di anni di sacrifici e di tanto studio e una passione dimostrata con grande determinazione.

La Piola conclude il concerto con un messaggio: “Con 'Pesca' vorrei portare un pò di freschezza e incentivare le persone, soprattutto dopo la pandemia, a guardarsi e guardare il mondo con occhi nuovi, reinventadosi e aiutando anche gli altri a farlo. Sono infinitamente grata di tutto il sostegno che sono riuscita ad avere: sentirsi amati è un grande dono! Inoltre avere vicino la gente del mio paese, sentire il loro calore, la loro emozione, la loro stima sono stati per me un ulteriore stimolo”. Sarà possibile acquistare Pesca contattando Ylenia Piola (https://www.yleniapiola.net/).