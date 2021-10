Calasca ricorda il venerabile Fra Francesco Tojetti

Annualmente, in questo periodo, la comunità della parrocchia Sant’Antonio abate di Calasca si riunisce per ricordare il Venerabile Francesco Tojetti. Infatti quest’anno l’appuntamento è fissato per venerdì 15 ottobre alle ore 20.30 a Calasca Dentro, davanti alla casa natale del Venerabile Tojetti, frate francescano originario di Calasca.

Da qui si muoverà una fiaccolata fino all’oratorio di Calasca Dentro dove l’arciprete don Fabrizio Cammelli celebrerà la S. Messa a cui seguirà il ricordo di Fra Francesco Tojetti.



L’intero percorso sarà illuminato da molti lumini posizionati ai lati del percorso.

Il venerabile francescano possedeva doni soprannaturali:

la bilocazione (più volte fu presente contemporaneamente in posti diversi).

La lievitazione (nelle sue meditazioni notturne fu visto dai confratelli sollevarsi fino alla volta della chiesa e circonfuso di luce).



L’invisibilità della sua persona (riuscì a sparire agli occhi increduli di più sentinelle che controllavano a vista la sua presenza).



La profezia (predisse anche la sua stessa morte).



Guarì tante malattie e fece persino risuscitare un vescovo. A Napoli, dove è vissuto per molti anni, è ritenuto un “santo”.



Nel 1827 Papa Leone XII riconobbe le portentose virtù di padre Francesco attribuendogli il titolo di Venerabile. Nel 2005 il postulatore generale dei francescani padre Luca De Rosa (Roma), ha intrapreso il processo di beatificazione presentando anche altri miracoli operati e documentati ma il processo di santificazione di Fra Francesco Tojetti da Calasca procede molto a rilento.