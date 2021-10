Provincia, Lega Salvini: “Ringraziamo l'ex presidente Lincio per il lavoro svolto”

“Ringraziamo il presidente uscente della Provincia del Vco, Arturo Lincio, per tutto quello che ha fatto in questi due anni e mezzo e più”. Lo dichiarano in una nota il senatore della Lega Salvini Enrico Montani, commissario dell’area del Verbano, e il presidente del gruppo Lega in Regione Piemonte, Alberto Preioni, commissario Vco.

“Lincio – si legge nel comunicato – ha assunto le redini della Provincia, era l’inverno del 2018, quando nessuno era disposto a farlo e l’ente del Verbano Cusio Ossola versava in uno stato di grandissima difficoltà economica, praticamente al collasso. Oggi, invece, grazie all’impegno profuso dall’ex sindaco di Trasquera, anche in direzione della specificità montana, e grazie ai canoni idrici portati dalla Lega, la Provincia del Vco è tornata ad avere una vita amministrativa normale e, nonostante il periodo di emergenza da Coronavirus, può progettare e guardare al futuro con rinnovato ottimismo. Ringraziamo, dunque, Lincio e i consiglieri provinciali uscenti – dicono Montani e Preioni – e auguriamo buon lavoro a Rino Porini per il periodo di reggenza, sino alle elezioni di dicembre, che svolgerà con l’appoggio di tutto il centro destra unito”.