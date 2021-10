La Banda giovanile Anbima in concerto al Collegio Mellerio Rosmini

La musica è poesia. Si tratta di un binomio naturale, una nuova conferma di questo modo di dire la si avrà il prossimo sabato 23 ottobre, quando alle ore 21 presso la Palestra del Collegio Mallerio Rosmini di Domodossola, in via Rosmini 22, la Banda giovanile ANBIMA della provincia del VCO si esibirà in concerto, il primo dall'inizio della pandemia. Ricordiamo che questa Banda è composta da giovani musicisti provenienti dalle Bande di tutto il VCO.



Musica e poesia sono legate: durante la serata saranno suonate per la prima volta in pubblico due brani scritti da un poeta locale, ovvero Giovanni Leoni detto Il Torototela.



Leoni visse a cavallo tra il diciannovesimo e il ventesimo secolo, in Ossola e per diversi anni nell'America Latina, dove scrisse le "Rime Ossolane" in cui raccontò la sua Valle Antigorio. È stato lui che, tornato in patria, ha fatto nascere il piccolo, accogliente rifugio in cima al Cistella, quasi interamente a sue spese e con il sudore della sua fronte. Un comitato istituito appositamente avrebbe voluto commemorare degnamente l'anniversario della sua scomparsa, avvenuto l'anno scorso, ma la pandemia ha messo fine al nutrito programma di festeggiamenti. Tra le sue creazioni si annoverano anche due brani composti per pianoforte: "Sul Pianoro del Cistella" e "Ricordo del Mottarone".

Grazie all'intercessione di Graziano Biancossi e alla collaborazione di ANBIMA VCO, queste musiche sono state affidate alle sapienti mani del compositore Maestro Michele Mangani che le ha armonizzate, così che possono ora essere suonate da bande musicali. La prima a farlo sarà la Banda giovanile provinciale, ma durante la serata di presentazione le partiture saranno date in omaggio alle bande musicali dei luoghi legati all'attività del Torototela.



Sarà l'occasione anche di rivedere nel nostro territorio il M. Michele Mangani, che ha diretto la Banda giovanile in concerto quattro anni fa. Michele Mangani, diplomato in clarinetto, strumentazione per banda, composizione e direzione d'orchestra a Pesaro, è direttore di diverse bande musicali, orchestre e gruppi cameristici della provincia di Pesaro e Urbino. Ha vinto numerosi concorsi, tra cui il Concorso Nazionale per Maestro Direttore della Banda Nazionale dell'Esercito Italiano, e più volte Concorsi Nazionali di Composizione per banda, quali quello di Sinnai e di Udine.

Al suo attivo ha più di mille brani di musica strumentale, le sue composizioni sono spesso inserite come brani d’obbligo in concorsi di esecuzione per fiati e bande, dove sovente è invitato in qualità di commissario di giuria.



Il M. Mangani e il M. Massimiliano Pidò dirigeranno la banda giovanile provinciale.



L'accesso ai locali, per i maggiori di 12 anni, è consentito ai soli possessori di green pass.