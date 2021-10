Tutte sconfitte le ossolane in Promozione. FOTO

Ancora una domenica da dimenticare per le ossolane in Promozione. La Juve Domo viene travolta 0a 4 dall'Arona che al Curotti segna due gol per tempo. Cosentino e Mattioni portano i lacuali sul 2 a 0 nel primo tempo, nella ripresa arrivano i gol di Romano e Valsesia.

Il Piedimulera cade a Briga con lo stesso risultato dei granata, un 4 a 0 che arriva grazie alle reti di Sacco e Salvatore nella prima frazione di gioco e di Mirinoui e Briola nella ripresa.

Il Vogogna, avanti nel primo tempo con i gol di Marco Fernandez e Piazza, cede nella ripresa al ritorno della Chiavazzese. In rete per gli ospiti Dondi, Naamad e Mihaila.