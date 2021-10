Conferenza sul clima, l’artista domese Giovanna Gatto esporrà a Londra

In occasione della prossima Conferenza sul clima COP26, che si terrà a Glasgow a novembre, l’Associazione dei Pittori Botanici Britannici organizza una mostra intitolata 'Reflections: no plants, no planet' presso la Shirley Sherwood Gallery of Botanical Art di Londra.

Il tema è il cambiamento climatico e l'importanza delle piante per la salute della Terra. A questo evento parteciperà anche la domese Giovanna Gatto, impiegata amministrativa appassionata di pittura botanica. Per lei tale passione è il perfetto connubio tra due dei suoi più grandi interessi: il giardinaggio e l’acquerello. “La pittura botanica rappresenta una disciplina artistica molto particolare - spiega l'artista - . È differente dalle altre discipline figurative, poiché è al confine tra arte e scienza: il compito è quello di ritrarre in maniera scientifica la pianta, che viene ritratta dal vivo a grandezza naturale”.

Il maggiore esponente nella storia della pittura botanica è Pietro Andrea Mattioli , umanista medico botanico, anche se nel 17° e 18° secolo le donne hanno avuto il loro spazio, ricordiamo Giovanna Garzoni pittrice e miniaturista italiana.

Tornando alla mostra, Gatto espone una tavola acquerello e grafite dedicata al Tarassaco, pianta selvatica comunemente detta "dente di leone", fastidio eterno per i giardinieri di tutto il mondo perché considerata infestante, ma che riveste un ruolo importante nella biodiversità. Ci spiega Giovanna:“Il Taraxacum officinale nutre il suolo di molti elementi essenziali, oltre ad attrarre insetti impollinatori, api, coccinelle e farfalle. Particolarmente interessante e suggestiva la sua valenza simbolica, che richiama felicità, spensieratezza, forza e resilienza, tutte caratteristiche comuni alle piante selvatiche tipiche de nostri climi, che si adattano a vivere tra le pietre e persino tra le fessure dell'asfalto cittadino. Nel linguaggio dei fiori il Tarassaco simboleggia la speranza e la fiducia; fin dall'antichità le popolazioni campestri erano solite esprimere un desiderio e poi soffiare sui semi della pianta. Se con un solo soffio cadevano tutti i semi il desiderio sarebbe diventato realtà”.

Non a caso la scelta di questo fiore: vi è infatti in significato metaforico; i suoi semi, superata la paura iniziale, si lasciano andare, curiosi di nuove scoperte, pronti a generare nuova vita un po’ come capita all’essere umano, costretto a staccarsi dalla propria origine e ad affrontare il proprio viaggio senza paura, pronto per lottare contro le intemperie per cogliere ogni opportunità.

Come disse Oscar Wilde, “Un fiore sboccia per la tua stessa gioia”.