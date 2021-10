Promozione, la Juventus Domo ospita un lanciato Arona

Vogogna alla disperata ricerca di punti oggi contro la Chiavazzese, che pure si trova nella zone basse della classifica. I bianco verdi sono alle rese con un inizio di campionato negativo e pagano alcune assenze come quella di Andrea Fernandez. Urge una vittoria.

Piedimulera in quel di Briga Novarese. I gialloblù stavano andando bene ma la sconfitta interna di domenica ha un po’ raffreddato il clima in casa ossolana. I novaresi sono pure loro a 9 punti in classifica ed una vittoria ossolana permetterebbe di scavalcarli.

Partita delicata per la Juventus Domo. Al ‘Curotti’ arriva un’Arona che sta facendo bene e il secondo posto di classifica lo conferma. Con Gervasoni in panchina i granata hanno sempre fatto punti.