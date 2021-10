Il Villa passa a Crevola: è la quarta vittoria di fila

Firma d’autore per il derby Villa-Crevolese. La Virtus Villa coglie la quarta vittoria di fila (2-1) e risale al terzo posto, piegando una Crevolese che nel II tempo lascia troppo giocare gli ospiti e subisce il Villa che gioca in contropiede.

La doppietta che sigla la vittoria è dell’intramontabile Matteo Primatesta. Villa-Crevolese è una buona partita solo nel primo tempo, poi cala nella ripresa dove resta alto solo il tono ’agonistico’.

Il successo cancella l’avvio al rallentatore della Virtus che ora si trova in una posizione più congeniale alle sue aspirazioni. Il gol della Crevolese è firmato da Rossi, già in rete sette giorni prima a Trecate.

Bella vittoria per la Varzese che passa a Feriolo (2-1). La squadra di casa, partita con i favori, sta deludendo e non pare attraversare un buon momento . Nel trae vantaggio la Varzese che infila la seconda vittoria di seguito risaldando la posizione di classifica. I gol sono di Ricchi e poi una autorete del Feriolo.

Primo punto per il Fomarco, che con la Pro Ghemme pareggia 2 a 2. Va in gol per primo con Arceri e poi subito l’uno-due della Pro Ghemme. Ma in pieno recupero è Perna a sigliare il 2 a 2 per gli ossolani.

Ennesimo brutto scivolone per l’Ornavassese,ce incassa la quinta sconfitta su 7 turni. Lo 0 a 4 subito in casa contro il Borgolavezzaro fa suonare i campanelli d’allarme in casa dei neri. Subito un gol nel I tempo l’Ornavassese cede nella ripresa quando i novaresi ne fanno altri tre.