Si svolgerà in forma ridotta la sagra Mele e Miele di Baceno

Dopo l’annullamento dell’edizione 2020 dovuta alla pandemia COVID19, ritorna quest’anno MeleMiele, la storica sagra di Baceno (VB) che presenta da oltre trent’anni le eccellenze agroalimentari e artigianali del territorio.

L’evento si terrà il 31 ottobre e 1^ novembre in una veste particolare, trasformandosi in LA SAGRA IN STRADA, pà la veja - un Mercato per le vie del paese con prodotti tipici e locali, hobbisti e produttori agricoli e artigianali.

Cambierà la location, non ci saranno la cucina e il famoso risotto e il consolidato format culturale sarà ridotto, ma con questa edizione speciale il Comitato Sagra, insieme al Comune e alla Pro Loco di Baceno, intende dare un segnale di ripartenza, in attesa di poter tornare alla classica formula della sagra, apprezzata e amata da numerosi e affezionati fruitori.

MeleMiele si svolgerà quindi per le vie di Baceno e non come tradizione presso le Scuole Innocenzo IX, in un contesto completamente all’aperto per garantire più sicurezza a partecipanti ed espositori.

Non mancheranno comunque alcuni degli elementi che hanno decretato il successo della manifestazione negli anni passati, dalle mostre e i musei aperti, alle escursioni e visite guidate a cura di Associazione Parkè, ai tipici Menù a tema con A tavola d’Autunno e poi ancora la Castagnata degli Alpini, e le visite a cura delle Mini-Guide, i Bambini delle Scuole Primarie di Baceno che ci porteranno alla scoperta del paese anche attraverso www.discoverbaceno.it, un videogioco per conoscere tutte le bellezze del luogo.

Saranno presenti degli “street ristori” fra i banchetti degli espositori e dei punti ristoro organizzati dai ristoratori locali e la street music per rallegrare le vie.

Sarà insomma una edizione di MeleMiele che saprà comunque tenere in vita lo spirito con cui l’evento è nato più di trent’anni fa, pur con un format diverso e adeguato ai tempi che stiamo vivendo: a questo proposito MeleMiele – La Sagra in Strada si svolgerà nel rispetto delle attuali disposizioni AntiCOVID: tutti i partecipanti dovranno essere dotati di Green Pass.

Gli orari di MeleMiele – La Sagra in Strada saranno per entrambi i giorni dalle 10.00 alle 18.00: da non perdere anche il CONCERTO D’ORGANO in programma domenica 31 ottobre, ore 20.45, con il M. o Roberto Olzer presso la Chiesa Parrocchiale di San Gaudenzio a Baceno (VB).

Ulteriori informazioni sul sito www.melemiele.it e www.sagreossola.it