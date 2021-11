Festa di Halloween a Rumianca

Domenica 31 ottobre il Comitato San Giovanni Rumianca ha organizzato un festa di Halloween alla quale ha partecipato una cinquantina di bambini accompagnati dai genitori.

Il pomeriggio è iniziato con una castagnata offerta a tutti presenti dal comitato nel giardino del circolo, successivamente si è partiti per il giro della frazione accompagnati da una leggera pioggerella tipica autunnale, in tema con l’evento, per passare davanti alle case del paese a chiedere “dolcetto o scherzetto” (hanno ricevuto solo dolcetti).

Terminato il tutto ai bambini è stato offerto un aperihalloween.

Soddisfatti della risposta di affluenza avuta e di aver fatto visitare una parte del paese colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che sono venuti a trovarci e coloro che hanno ideato e realizzato l’evento.