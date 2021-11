Cade la Cestistica che al PalaRaccagni paga dazio contro i Vikings Paruzzaro

Cade la Cestistica, che al PalaRaccagni ha pagato dazio contro i Vikings Paruzzaro. 72-80 il finale a favore degli ospiti, che hanno preso il comando delle operazioni da metà secondo quarto ed hanno approfittato della serata non eccelsa al tiro da parte dei granata.

"Eravamo fisicamente scarichi, c'è poco da dire: nelle prime tre partite- l'analisi di coach Massimo Marchi- abbiamo raschiato il fondo del barile delle nostre energie, ma questa volta non è bastato. Era stata una settimana non semplice, con allenamenti a scartamento ridotto, con 7-8 elementi disponibili e si è visto sul parquet. Avevamo troppi giocatori cardine in serate negativa: abbiamo provato a metterci a zona, ma alla fine non sono arrivati i dividendi che ci aspettavamo, anche perchè in maniera anche incredibile ci siamo caricati di falli, cosa che con la zona non dovrebbe avvenire. Poi, lo dicono le statistiche, abbiamo perso troppi palloni, diciannove, ed abbiamo tirato male dalla lunga distanza: così, contro una squadra forte ed organizzata, era davvero difficile riuscire a vincere" - conclude Marchi.