Da lunedì chiuse al traffico largo Madonna delle Neve e parte della via Rosmini

Prosegue il cantiere per la valorizzazione della strada che dal centro città porta al Sacro Monte Calvario, per poter eseguire i lavori l’Amministrazione Comunale domese ha dovuto mettere mano lla viabilità dell’area di Largo Madonna della Neve.

Da lunedì 8 novembre sarà chiusa completamente al traffico, anche per i mezzi di emergenza e Forze dell’Ordine,Via Rosmini sino all’intersezione con via Battisti, largo Madonna della Neve.

Chiusa anche via Mattarella e via Gibellino; in questo ultimo caso, i residenti potranno accedere ai fondi privati e al parcheggio alberato.

Chi percorre via Gibellino dovrà obbligatoriamente svoltare a destra in via Calpini.

Chi proviene da piazza Tibaldi in direzione via Rosmini troverà una rotonda nei pressi della zona chiusa al traffico, rotonda che permetterà di tornare in piazza Tibaldi.

Su tutta l’area vige il divieto di sosta.