In prognosi riservata il motociclista ferito nell'incidente sul piano di Villadossola

Si trova in prognosi riservata all'ospedale Maggiore di Novara il 45enne ossolano rimasto ferito nel grave incidente in moto di ieri pomeriggio sul piano di Villadossola, all'altezza del Motel Europa.



Secondo quanto rilevato dalle forze dell'ordine, che stanno accertando le dinamiche del sinistro, sembra che la moto di grossa cilindrata abbia tamponato sul lato posteriore sinistro un'utilitaria che procedeva verso Domodossola e il centauro sia stato sbalzato violentemente a terra. L'uomo era stato stabilizzato dal personale sanitario del 118 e elitrasportato a Novara in Codice Rosso.