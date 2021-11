Seminario gratuito sulle opportunità di volontariato all’estero per i giovani

Eurodesk Vco invita a scoprire come partecipare al programma Corpo Europeo di Solidarietà- borse di volontariato in Europa di breve e lungo termine.

Il Corpo Europeo di Solidarietà (Esc) è l’iniziativa dell'Unione europea che offre ai giovani l'opportunità di impegnarsi in attività di volontariato in Europa, nell'ambito di progetti destinati ad aiutare comunità all'estero e a rafforzare competenze personali e professionalizzanti nei giovani volontari.

Possono partecipare giovani in età 18-30 anni residenti in Italia. Sono disponibili borse Esc di volontariato in Europa di breve termine, fino a 2 mesi e di lungo termine (fino a 12 mesi all'estero).

Il programma Esc è un programma europeo simile all'Erasmus che rende accessibile a tutti una esperienza di volontariato in Europa, garantendo ai volontari la copertura delle spese di viaggio, vitto, alloggio, assicurazione, trasporto locale, più un piccolo forfait mensile.

È possibile svolgere il progetto in un paese europeo e in un settore di servizio a scelta (volontariato ambientale, sociale, culturale, nella comunicazione, tanti altri).

Il webinar on line di Venerdì 12 novembre, dalle ore 15.30 alle 16,30 avrà il seguente

Programma

- Introduzione al programma di volontariato all'estero (funzionamento e contributi)

-Info sull'iter di candidatura - suggerimenti per la ricerca di un progetto

-testimonianze di volontari

-riferimenti di enti di invio e servizi di supporto all'accesso al programma

Non è necessaria iscrizione

Per partecipare basterà collegarsi al link di seguito nella data e orario stabiliti.

meet.google.com/mus-mqfs-shs

Incontro del progetto “YOU in the EU” promosso in rete da Eurodesk Provincia VCO, Fondazione Comunitaria del VCO, Agenzia Piemonte Lavoro, Fondo Giovani della Provincia del VCO, coop. Vedogiovane.

Per informazioni responsabile Eurodesk VCO Francesca Bellomo bellomo_francesca@yahoo.it

348.3649459.