Il Lago dei Cigni, Lo Schiaccianoci e Carmen: la Danza torna a Villadossola

Si torna finalmente a teatro tra bellezza ed eleganza, virtuosismi classici ed emozione. Il Gran Galà del Balletto di Millano è questo e molto altro e segna un ritorno sul palcoscenico in grande stile per trascinare nel mondo di quella danza che ancora oggi fa sognare.

Il programma mette in luce straordinaria versatilità dei bravissimi danzatori del Balletto di Milano, già applauditi anche a Villadossola, spaziando da cammei del grande repertorio classico come i Grand pas de deux da Il Lago dei Cigni e Schiaccianoci a brani neoclassici da Carmen e Anna Karenina, ad atmosfere più contemporanee. Omaggio anche ai grandi compositori italiani con le raffinate coreografie di Opera in Danza con la passionalità di Cavalleria Rusticana di Mascagni e la maestosità dei brani di Verdi tra cui Attila e i Masnadieri.

Gli stupefacenti virtuosismi, la ricchezza dei costumi e le sublimi pagine musicali contribuiscono a rendere unico quest’imperdibile appuntamento che segna un po’ per tutti un graduale ritorno alla normalità.

Informazioni e prenotazioni biglietti: biglietteria@ballettodimilano.com – tel. 347-877.93.84

Online ticket: www.ticketone.it

Prezzo biglietti da € 22.00

Teatro la Fabbrica - Villadossola

14 novembre ore 17.00

Gran Galà del Balletto di Milano

Serata di danza su musiche di P.I. Tchaikovsky, G. Bizet, G. Verdi, P. Mascagni