Cambio appalto pulizie ospedali, mancato accordo tra sindacati e Markas

Dopo mesi di preoccupazione per i posti di lavoro del personale addetto alle pulizie degli ospedali del VCO, e dopo le azioni sindacali preventive per tutelare i livelli occupazionali -visto che la gara d'appalto è stata aggiudicata col 30% di ribasso- , si è concluso ieri con un verbale di mancato accordo l'incontro tra i responsabili dell'azienda Markas e i sindacati.

La multinazionale sta per subentrare alla cooperativa emiliana Multiservice e alle cooperative Il Sogno e Valleverde, per quanto concerne i servizi di sanificazione e pulizia di ospedali e distretti sanitari del VCO. "Guardiamo il bicchiere da due prospettive" hanno commentano all termine della riunione Michele Piffero della CGIL e Angelo Gallina della Uil.

"Mezzo pieno in quanto tutte le lavoratrici sono state riassorbite con lo stesso monte ore settimanale a parità di condizioni retributive contrattuali, conferma avvenuta grazie alla mobilitazione messa in campo nei mesi precedenti. Purtroppo però il contratto che le 90 lavoratrici in questione andranno a sottoscrivere da martedì 16 novembre, giorno in cui subentrerà di fatto la Markas, non specifica gli orari di lavoro e questo per molte di loro significa sia non poter conciliare le proprie esigenze familiari, sia non poter avere un altro lavoro part time, cosa che consentirebbe loro di avere uno stipendio pieno".

I sindacati si dicono pronti a valutare azioni tutelative a difesa del diritto al lavoro delle dipendenti, in attesa che il Consiglio di Stato si pronunci a dicembre, anche se il ricorso non comprenderà il lotto numero 5 ovvero quello del VCO.