Al Teatro della Cappuccina va in scena ‘Dolores’ FOTO

Debutta con ‘Dolores’, spettacolo teatrale di Edward Allan Baker, la neonata compagnia teatrale Ciak Buona La Prima, fondata da due giovani attrici professioniste mosse da grande passione. Greta segue il suo sogno fino a Los Angeles e si diploma presso l’American Academy of Dramatic Arts, lavorando in seguito in Italia tra cinema e teatro (la si vede attrice nel film prodotto localmente Damua – Solitudine ai tempi del virus), e Sara inizia a studiare sin da giovanissima recitazione, seguendo alcuni laboratori teatrali di mamma Laura Amelotti, sino a calcare la scena sul palco del Teatro San Babila di Milano.

Obiettivo della compagnia è portare in scena un teatro di vita comune, fatto di storie vere, vicine e facilmente comprensibili, attraverso la ricerca di testi contemporanei e testando nuovi modi di intendere e vivere lo spettacolo teatrale.

Storie di persone e di culture diverse. Storie che aprono lo sguardo e che aiutano a vivere. Storie che fanno emozionare. Una ricerca della verità profonda dei personaggi.

‘Dolores’ racconta di due sorelle che si trovano, senza saperlo, a combattere un nemico comune tra malinconiche risate, confidenze e lacrime amare.

Lo spettacolo vi aspetta sabato 20 e domenica 21 novembre, ore 21, nella sala Teatro Cappuccina, via San Francesco 23 a Domodossola.